10 марта, 09:10

Общество

Венчания в церквях возобновятся после Фоминой недели, 19 апреля

Фото: 123RF.com/gritsiv

Церковные венчания не будут проводиться еще около двух месяцев вплоть до праздника Фоминой недели, который в 2026 году будет отмечаться 19 апреля. Об этом РИА Новости сообщил председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви иеромонах Макарий (Маркиш).

По словам священнослужителя, если у пары есть обстоятельства, которые не позволяют ждать, например командировка или отправка в зону боевых действий, они могут сначала зарегистрировать брак в ЗАГСе, а затем обвенчаться, когда это станет возможным.

Праздник Фомина неделя (Антипасха, или Красная горка. – Прим. ред.) отмечается через неделю после Пасхи. В 2026 году Пасха приходится на 12 апреля, а Фомина неделя – на 19 апреля. Этот день посвящен евангельскому событию явления Христа апостолу Фоме, который сомневался в его воскресении.

Венчания не совершаются во время Великого поста. В 2026 году он продлится с 23 февраля по 11 апреля. В этот период в храмах читают покаянные молитвы, реже совершают литургию, а священнослужители надевают темные облачения. Верующим также рекомендуется ограничить употребление алкоголя, отказаться от продуктов животного происхождения и в большинство дней от рыбы.

Ранее иерей Владислав Береговой рассказал, что разница в возрасте супругов более 10–15 лет может стать причиной для отказа в совершении таинства венчания. Однако по словам священника, вопрос допустимой разницы в возрасте часто зависит от личной позиции конкретного батюшки.

религия

