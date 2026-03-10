На Солнце зафиксировали наиболее мощную вспышку с 25 февраля

Фото: телеграм-канал "Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)"

В ночь на 10 марта на Солнце произошла вспышка уровня C7.8, ставшая самой сильной с 25 февраля. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Событие случилось на левом краю Солнца, поэтому вероятность геомагнитных последствий для Земли на 10 марта составляет 20%. В последующие два дня – 10 и 3% соответственно.

Ученые также отметили формирование новой корональной дыры на Солнце. Ее влияние на Землю ожидается начиная с субботы, 14 марта. До этого момента космическая погода останется на слабо возмущенном уровне, значимых изменений не прогнозируется.

Ранее стало известно, что в 2026 году на Солнце могут возникнуть 5–10 мощных вспышек класса X. При этом вспышки уровней X и M будут фиксироваться до 2028 года включительно. Они могут приносить на Землю магнитные бури.