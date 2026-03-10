Форма поиска по сайту

10 марта, 13:01

Технологии
Песков: ограничения связи в крупных городах РФ объясняются обеспечением безопасности

Ограничения связи в Москве объясняются обеспечением безопасности – Песков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Возможные ограничения связи в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах России обусловлены необходимостью в обеспечении безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя недавние проблемы в работе мобильного интернета.

"Все отключения и ограничения связи происходят в строгом соответствии с действующим законодательством. Информация на этот счет заблаговременно представлялась, вы имели возможность ознакомиться с теми законами, которые недавно принимались на этот счет", – подчеркнул представитель Кремля.

Он также назвал последствия этих ограничений для бизнеса предметом для дополнительного анализа. Решения проблем, сопутствующих ограничениям, будут предлагаться по мере анализа ситуации.

Песков добавил, что темы добавления в белые списки тех или иных ресурсов возникают в разных контекстах.

Жалобы на неполадки в работе "Билайна", а также T2 стали поступать от москвичей 6 марта. В пресс-службе "Билайна" подчеркивали, что абоненты могут испытывать проблемы со связью из-за внешних ограничений.

До этого комитет по информатизации и связи также предупреждал жителей Санкт-Петербурга о возможных отключениях мобильного интернета. Решение было принято в целях безопасности. Местных жителей призывали использовать городскую сеть Wi-Fi, доступ к которой можно получить через авторизацию с помощью телефона.

