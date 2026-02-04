04 февраля, 12:36Технологии
Службы доставки, новые банки и СМИ включены в российский "белый список"
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Перечень цифровых платформ, которые доступны в периоды временного отключения мобильного интернета по соображениям безопасности, пополнился новыми сервисами, сообщило Минцифры России в MAX.
В "белый список" попали банки ВТБ и ПСБ, а также службы доставки "Сдэк", "Купер", "Самокат". Кроме того, в список включили медиахолдинг ВГТРК, телеканалы "Звезда", "Вместе-РФ" и "Матч ТВ", издания "Коммерсант" и "Парламентская газета", дистрибьютора телеканалов в цифровой среде "Витрина ТВ".
Также в перечень внесены:
- железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс";
- операторы электронного документооборота "Тензор" и "СКБ Контур";
- онлайн-кассы "Эвотор";
- приложение "Инспектор" для проверок бизнеса;
- компания "Росагролизинг";
- магазин "Детский мир";
- сеть ресторанов быстрого питания "Бургер Кинг";
- маркетплейс "Мегамаркет";
- ряд региональных сервисов и сайтов правительств субъектов РФ.
Уточняется, что данный список формируется по согласованию с органами безопасности и включает наиболее значимые и востребованные цифровые платформы.
"Белый список" сервисов начал работать в России в сентябре прошлого года. В первую очередь в него вошли сервисы госуслуг и "Яндекса", соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", мессенджер MAX и другие ресурсы. После Минцифры несколько раз расширяло перечень.
