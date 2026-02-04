Форма поиска по сайту

04 февраля, 12:36

Технологии

Службы доставки, новые банки и СМИ включены в российский "белый список"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Перечень цифровых платформ, которые доступны в периоды временного отключения мобильного интернета по соображениям безопасности, пополнился новыми сервисами, сообщило Минцифры России в MAX.

В "белый список" попали банки ВТБ и ПСБ, а также службы доставки "Сдэк", "Купер", "Самокат". Кроме того, в список включили медиахолдинг ВГТРК, телеканалы "Звезда", "Вместе-РФ" и "Матч ТВ", издания "Коммерсант" и "Парламентская газета", дистрибьютора телеканалов в цифровой среде "Витрина ТВ".

Также в перечень внесены:

  • железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс";
  • операторы электронного документооборота "Тензор" и "СКБ Контур";
  • онлайн-кассы "Эвотор";
  • приложение "Инспектор" для проверок бизнеса;
  • компания "Росагролизинг";
  • магазин "Детский мир";
  • сеть ресторанов быстрого питания "Бургер Кинг";
  • маркетплейс "Мегамаркет";
  • ряд региональных сервисов и сайтов правительств субъектов РФ.

Уточняется, что данный список формируется по согласованию с органами безопасности и включает наиболее значимые и востребованные цифровые платформы.

"Белый список" сервисов начал работать в России в сентябре прошлого года. В первую очередь в него вошли сервисы госуслуг и "Яндекса", соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", мессенджер MAX и другие ресурсы. После Минцифры несколько раз расширяло перечень.

Минцифры будет обновлять список доступных при отключении интернета сайтов каждую неделю

