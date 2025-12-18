Форма поиска по сайту

18 декабря, 18:35

Минцифры РФ расширило "белый список" онлайн-сервисов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Министерство цифрового развития РФ расширило "белый список" онлайн-сервисов, которые будут доступны во время ограничений работы мобильного интернета. Об этом сообщается на канале Минцифры в мессенджере MAX.

"На новом этапе в список в том числе вошли информационный ресурс "Итоги года с Владимиром Путиным", – говорится в публикации.

Также в список были включены сайты МЧС, МВД, Совета Федерации, Московской биржи, сети быстрого питания "Вкусно и точка", Headhunter, онлайн-кинотеатр "Иви", онлайн-страницы ряда супермаркетов и другие сайты.

Кроме того, ведомство расширило перечень СМИ, интернет-страницы которых будут доступны россиянам при ограничении работы Сети.

"Белый список" сервисов начал работать в России в сентябре этого года. В первую очередь в него вошли сервисы госуслуг и "Яндекса", соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", мессенджер MAX и другие ресурсы. После Минцифры несколько раз расширяло перечень.

Попавшие в список "Итоги года с Владимиром Путиным" начнутся в 12:00 по московскому времени 19 декабря. Прием вопросов от россиян продлится вплоть до окончания мероприятия.

Сообщения от граждан принимаются через специальное мобильное приложение, СМС и ММС по номерам 0-40-40 и 8 (800) 200-40-40, а также при помощи сайта программы москва-путину.рф. Вопросы в виде текста и видеозаписи можно отправить в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также через чат-бота мессенджера МАХ.

политикатехнологии

