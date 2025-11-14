Депутат Немкин: Telegram нельзя включить в "белый список"

Фото: depositphotos/wichayada69@gmail.com

Добавить мессенджер Telegram в "белый список" интернет-ресурсов невозможно, так как он является иностранной платформой. Об этом ТАСС заявил член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта "Единой России" "Цифровая Россия" Антон Немкин.

Информацию о том, что Telegram вошел в перечень сервисов, доступных без интернета в экстренных ситуациях, он назвал слухами. Немкин уточнил, что он не может быть включен в список, который формируется исходя из социальной значимости и критической необходимости для повседневной жизни россиян.

В сентябре в России начал работать "белый список" сервисов, которые будут доступны при отключении мобильного интернета. В него вошли сервисы госуслуг и "Яндекса", соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассики", мессенджер MAX и другие ресурсы.

Минцифры 14 ноября расширило "белый список", добавив в него сайты Госдумы и федеральных министерств, навигатор "2ГИС", сайт с прогнозами погоды Gismeteo, а также некоторые российские СМИ.