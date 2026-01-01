Форма поиска по сайту

01 января, 21:32

Происшествия

В Крым эвакуировали 10 пострадавших при атаке ВСУ на Хорлы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В Крым эвакуировали 10 пострадавших при атаке ВСУ на село Хорлы Херсонской области в новогоднюю ночь. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Алексей Натаров, которого цитирует ТАСС.

Из них 5 детей госпитализировали в ГБУЗ РК "Республиканская детская клиническая больница", 3 взрослых – в ГБУЗ РК "Симферопольская клиническая больница скорой медицинской помощи № 6". Кроме того, еще 1 пациентка поступила в ГБУЗ РК "Республиканская клиническая больница имени Семашко", а другая – в ГБУЗ РК "Джанкойская ЦРБ".

По словам Натарова, среди пострадавших есть беременная женщина. Также он уточнил, что состояние 3, включая ребенка, врачи оценивают как тяжелое, а остальных – как средней степени тяжести.

"Все травмы минно-взрывные. Комбинированная политравма в результате дополнительных повреждений, которые получили пациенты", – добавил он.

В настоящее время пострадавшие получают первичную медицинскую помощь, продолжил министр, уточнив, что врачи планируют проконсультироваться с федеральным центром о возможной необходимости транспортировки пациентов в Москву.

Вместе с тем Натаров подчеркнул, что власти Крыма ожидают прибытия новых пострадавших из Херсонской области.

ВСУ атаковали кафе и гостиницу на побережье Черного моря в Хорлах в ночь на 1 января. В результате погибли 24 человека, включая ребенка, еще 50 были ранены. По данному факту возбуждено уголовное дело о теракте.

Губернатор региона Владимир Сальдо уточнил, что беспилотники, задействованные в нападении, находились в воздухе над морем, ожидая момента для атаки. По его словам, первый разведывательный дрон направил их к цели за несколько минут до боя курантов. Затем прибыли еще два дрона, последний из которых был оснащен зажигательным снарядом.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала международное сообщество оперативно осудить атаку на мирных жителей Херсонской области. Также омбудсмен выразила соболезнования семьям погибших и пожелала скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

происшествиярегионы

