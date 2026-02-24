Британия вывела из-под санкций нефтепровод "Дружба"

Фото: ТАСС/EPA/ANDREI LIANKEVICH

Правительство Британии вывело из-под санкций нефтепровод "Дружба". Это следует из генеральной лицензии, распространенной Управлением по осуществлению финансовых санкций Соединенного Королевства (OFSI).

Согласно документу, ограничения британской стороны не будут действовать в отношении трубопровода до 14 октября 2027 года.

Под санкциями "Дружба" оказалась из-за нового пакета ограничительных мер, который был представлен 24 февраля. В него вошла также компания "Транснефть", которая использует российский отрезок нефтепровода.

В середине февраля 2026 года стало известно о приостановке поставок российской нефти в Словакию по "Дружбе". При этом возникшая ситуация не представляла угрозы для энергобезопасности страны. Словацкое министерство экономики ожидало, что поставки по трубопроводу возобновятся в ближайшие дни.

Однако эта проблема затронула и Венгрию, которая вместе со Словакией обратилась к Хорватии, попросив разрешить транзит российской нефти морским путем. Венгерская нефтегазовая компания MOL спрогнозировала, что первые объемы горючего могут поступить уже в марте.

После этого Венгрия остановила экспорт дизельного топлива на Украину. Также страна пообещала продолжить блокировать предоставление украинской стороне кредита в 90 миллиардов евро от Евросоюза, пока Киев препятствует транзиту российской нефти по "Дружбе".

Будапешт также может прекратить подачу электроэнергии на Украину, если Киев не возобновит транзит российского топлива по нефтепроводу. Кроме того, премьер Венгрии Виктор Орбан пообещал продолжить блокировку всех санкций против России на фоне действий украинской стороны, связанных с горючим.

В свою очередь, премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что временно прекратил аварийные поставки электроэнергии на Украину. Он подчеркнул, что это решение стало реакцией на остановку Киевом поставок российской нефти по трубопроводу. В "Укрэнерго" в ответ на это заявили, что решение словацких властей не окажет влияния на стабильность работы национальной энергосистемы.

