Орбан заявил, что Венгрия может прекратить поставки электроэнергии на Украину

Фото: kremlin.ru

Будапешт может прекратить подачу электроэнергии на Украину, если Киев не возобновит транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба". Об этом заявил венгерский премьер Виктор Орбан на встрече с активистами правящей партии.

"Значительная часть электроэнергии поступает на Украину из Венгрии, и если мы прекратим ее поставлять, там могут возникнут большие неприятности", – цитирует его ТАСС.

По словам Орбана, Словакия ранее уже поднимала этот вопрос. Премьер напомнил, что после враждебных действий Украины Венгрия прекратила поставки туда дизельного топлива и заблокировала предоставление Евросоюзом Киеву военного кредита на 90 миллиардов евро.

Ранее словацкий премьер-министр Роберт Фицо говорил, что Словакия может остановить аварийную подачу электроэнергии на Украину, если Киев не восстановит поставки нефти в страну. Он отметил, что это произойдет, если поставки не будут возобновлены в понедельник, 23 февраля.

