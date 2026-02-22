График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

В РАН сообщили, что солнечная активность упала до самых низких значений за 2 года

Фото: depositphotos/KrisCole

Солнечная активность, продемонстрировавшая взрывной рост в конце января и начале февраля 2026 года, неожиданно пошла на спад, достигнув нулевой отметки. Об этом сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

По данным ученых, индекс солнечной активности впервые с апреля 2024 года упал до нуля. Это резкое падение выглядит особенно контрастно на фоне событий двухнедельной давности, когда звезда устанавливала рекорды нынешнего столетия.

"Трудно поверить, что всего 2,5 недели назад этот график выглядел совершенно иначе. Пока неясно, за счет каких ресурсов этот нисходящий тренд может быть переломлен", – отмечают астрофизики.

В ИКИ РАН подчеркивают, что в начале этого года Солнце побило сразу два рекорда текущего столетия: по силе радиационного шторма и по количеству мощных вспышек в одной активной области. Однако сейчас, исчерпав запасы энергии, звезда выглядит "полностью опустошенной".

Ранее в РАН сообщили, что Солнце переживает одно из самых спокойных состояний за последние месяцы. Ученые отметили, что в настоящее время перед ними находятся две интриги. Первой является вопрос, упадет ли индекс активности звезды до нуля, так как в настоящее время он составляет около 2 из 10.

