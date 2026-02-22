График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

22 февраля, 11:48

Политика

В Госдуме призвали индексировать пенсии четыре раза в год

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Индексацию пенсий необходимо проводить в России каждые три месяца. Это позволит поспевать за инфляцией, заявил ТАСС председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

"Не один раз в год по прошлому году, когда инфляция уже совершенно другая. При нынешних подходах индексация пенсий не успевает за реальным ростом цен и тарифов", – пояснил он.

По словам парламентария, сама пенсия должна быть другой. Он напомнил о ратификации международной конвенции труда, при которой выплаты составляют не менее 40% от заработной платы.

"Сегодня, чтобы вы понимали, 24%. Мы ратифицировали, надо выполнять", – отметил Миронов.

Кроме того, как считает депутат, пенсионеры должны получать 13-ю пенсию перед Новым годом, чтобы они могли позволить себе накрыть праздничный стол.

Социальные пенсии проиндексируют в России на 6,8% с 1 апреля. Индексация позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 4,3 миллиона пенсионеров, из которых около 3,6 миллиона – получатели социальных пенсий и около 700 тысяч получателей государственного пенсионного обеспечения.

В России предложили отправлять бесплатные СМС-сообщения о начислении пенсии

