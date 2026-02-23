Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 февраля, 09:08

Общество
Главная / Новости /

Священник Козлов: в Великий пост не следует есть яйца, молоко, мясо

Священник рассказал, что нельзя есть во время Великого поста

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Мирянам во время Великого поста не стоит употреблять мясо, яйца, молоко и молочные продукты, а также в некоторые дни – рыбу. Об этом РИА Новости сообщил глава учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов.

Рыбу священник посоветовал не есть в Благовещение Пресвятой Богородицы (7 апреля. – Прим. ред.) и праздник Входа Господня в Иерусалим (в этом году – 5 апреля. – Прим. ред.).

Козлов также уточнил, что в церковном уставе предусмотрены еще более жесткие требования. В частности, регулируется использование масла, приготовление пищи, предлагается сухоядение в некоторые дни.

Однако протоиерей призвал определять меру поста в зависимости от здоровья, воцерковленности и жизненных обстоятельств. Также он порекомендовал обсудить данный вопрос со священником.

Пост в 2026 году будет длиться в период с 23 февраля по 11 апреля. В это время в храмах читают покаянные молитвы, реже совершают литургию. Таким образом осуществляется духовная подготовка к празднику Воскресения Христова, который отметят 12 апреля.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина предупредила, что Великий пост может привести к стрессу, если человек воспринимает его как тяжелую повинность. Она объяснила, что в таком случае вырабатывается кортизол, поэтому вместо обновления запускаются гены, отвечающие за разрушение.

Соломатина отметила, что в стрессе микробиома человека и иммунная система очень страдают. Она напомнила, что пост предназначен для духовного очищения и единения с Богом.

Диетолог рассказала, кому стоит отказаться от соблюдения поста

Читайте также


обществорелигия

Главное

Как подготовить организм к Великому посту?

Подготовку нужно начинать за несколько дней

Сначала важно скорректировать питьевой режим

Читать
закрыть

Чего ожидать от курса доллара в 2026 году?

Курс доллара США может составить чуть меньше 90 рублей к концу года

Усиление санкционного давления способно негативно повлиять на рубль

Читать
закрыть

Что будет с ценами на технику в РФ весной 2026 года?

Ноутбуки и смартфоны могут подорожать

Больше других поднимутся в цене девайсы с увеличенным объемом памяти

Читать
закрыть

К чему приведет введение акцизов на фастфуд и сладости в РФ?

Необходимость таких мер объяснили критической ситуацией с пищевым поведением россиян

Однако эксперты уверены: это может разогнать инфляцию на все продукты

Читать
закрыть

К чему приведет онлайн-взыскание долгов за ЖКУ?

Мера направлена на цифровизацию уже действующей процедуры

Получится автоматизировать электронную подачу документов в суд при возникновении задолженности

Читать
закрыть

Как желание побыть наедине с собой влияет на отношения в паре?

Ситуации, когда пары могут проводить время вместе 24/7, являются скорее редкостью

Усталость от партнера и желание побыть одному – не признак того, что его разлюбили, а "психологическая гигиена"

Читать
закрыть

Как переговоры в Женеве изменят ход конфликта на Украине?

Эксперты уверены: стороны договорились о следующем раунде, значит, процесс идет позитивно

Предположительно, наибольшие достижения были достигнуты на военно-техническом треке

Читать
закрыть

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика