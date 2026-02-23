Священник Козлов: в Великий пост не следует есть яйца, молоко, мясо

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Мирянам во время Великого поста не стоит употреблять мясо, яйца, молоко и молочные продукты, а также в некоторые дни – рыбу. Об этом РИА Новости сообщил глава учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов.

Рыбу священник посоветовал не есть в Благовещение Пресвятой Богородицы (7 апреля. – Прим. ред.) и праздник Входа Господня в Иерусалим (в этом году – 5 апреля. – Прим. ред.).

Козлов также уточнил, что в церковном уставе предусмотрены еще более жесткие требования. В частности, регулируется использование масла, приготовление пищи, предлагается сухоядение в некоторые дни.

Однако протоиерей призвал определять меру поста в зависимости от здоровья, воцерковленности и жизненных обстоятельств. Также он порекомендовал обсудить данный вопрос со священником.

Пост в 2026 году будет длиться в период с 23 февраля по 11 апреля. В это время в храмах читают покаянные молитвы, реже совершают литургию. Таким образом осуществляется духовная подготовка к празднику Воскресения Христова, который отметят 12 апреля.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина предупредила, что Великий пост может привести к стрессу, если человек воспринимает его как тяжелую повинность. Она объяснила, что в таком случае вырабатывается кортизол, поэтому вместо обновления запускаются гены, отвечающие за разрушение.

Соломатина отметила, что в стрессе микробиома человека и иммунная система очень страдают. Она напомнила, что пост предназначен для духовного очищения и единения с Богом.

