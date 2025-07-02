Депутат Иванов объяснил, что в православии нет строгих запретов на продукты

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В православии нет строгих запретов на конкретные продукты, за исключением поста, объяснил депутат Брянской областной думы и председатель Общероссийского общественного движения "Россия Православная" Михаил Иванов в беседе с RT.

Он рассказал, что православие учит тому, что пища сама по себе не может осквернить человека. Человек впадает в грех чревоугодия или нарушает церковные установления, если у него неправильно отношение к еде.

Иванов отметил, что церковь не запрещает мясо, молоко или другие продукты как "нечистые", так как это ветхозаветные установление. Соблюдение постов и воздержание от "скоромной пищи" (продукты животного происхождения, запрещенные к употреблению в постные дни, согласно религиозным предписаниям) – это способ упражняться в воздержании и напоминать себе о духовной пище.

Кроме того, депутат обратил внимание на проблему злоупотребление пищей и алкоголем.

"Когда еда становится культом, а чрево – божеством, человек действительно может сломать себе жизнь. Чревоугодие и пьянство – это грехи, которые разрушают и тело, и душу", – отметил Иванов.

Депутат также предостерег от увлечения "экзотическими практиками". По его словам, некоторые люди либо садятся на диеты и доходят до фанатизма, либо едят все без разбора. Христианским подходом Иванов назвал разумное воздержание без крайностей, а также подчеркнул, что пост является средством духовного роста, а не диетой.

Специалист по питанию Светлана Гертле-Загорская рассказала "Газете.ру", что производители часто скрывают сахар в составе продуктов, из-за чего у потребителя нет полного понимания и представления о наличии и количестве сахара.

Эксперт пояснила, что сахар, который люди едят повседневно – это сахароза, то есть обычный столовый сахар. Однако производители часто указывают, что в состав входит глюкоза или фруктоза, которые являются естественными сахарами и содержится, например, во фруктах и меде.

Люди часто считают, что это полезнее обычного сахара, однако это не так, подчеркнула Гертле-Загорская. Все сахара расщепляются в крови до глюкозы. Единственное отличие – во фруктах содержится клетчатка, которая замедляет процесс всасываемости глюкозы.

Кроме того, другие заменители сахара, такие как кукурузный или кленовый сироп, сироп агавы и пальмовый сахар, это те же заменители сахара. Специалист отметила, что зачастую они также являются калорийными.

Более здоровой альтернативой Гертле-Загорская назвала мед, стевию или кокосовый сахар, однако они имеют большое содержание калорий. А в кондитерских изделиях, например, часто используют сахарозаменители.

"Из плюсов: эти сахара не поднимают уровень глюкозы в крови, нет инсулинового скачка. К таким примерам можно отнести аспартам, изомальт, сахарин, ну и многие другие", – рассказала эксперт.

Производители, чтобы скрыть настоящее содержание сахара, могут указывать несколько разных форм, заметила Гертле-Загорская. Например, отдельно написать "глюкоза", "мальтоза" и "фруктоза". В сумме это может составить значительную часть и калорий, и состава продукта.

Для того чтобы избежать лишнего сахара, эксперт посоветовала читать этикетки. Чем ближе к началу списка указан сахар или его производные, тем больше его в составе продукта.

Ранее диетолог Эми Маргулис рассказала, как есть все и при этом худеть, и при этом не считать калории и не питаться строго по часам. Гораздо эффективнее наполнять 50% каждой тарелки фруктами и овощами.

По ее словам, они богаты клетчаткой и водой, а также быстро и надолго насыщают человека. Кроме того, клетчатка замедляет пищеварение и стабилизирует уровень сахара в крови, что помогает меньше переедать.