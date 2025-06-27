Врач Рожко перечислила главные способы борьбы с целлюлитом и растяжками

Женщины часто страдают от целлюлита и растяжек. Однако они возникают из-за физиологических особенностей организма, и бороться с ними не так просто. Как избавиться от таких особенностей, разбиралась Москва 24.
Жир тоже важен
Целлюлит – это физиологическая составляющая женского тела. Несмотря на то что он состоит из жировой ткани, в ней вырабатываются необходимые для организма гормоны, рассказала врач-косметолог, дерматолог Елена Рожко.
"Основная причина появления целлюлита – это неправильное питание, в котором присутствует чрезмерное количество быстрых углеводов. Если потреблять больше калорий, чем необходимо организму, все лишнее откладывается", – предупредила врач.
Также целлюлит нередко появляется из-за наследственности, добавила эксперт.
"Однако если питаться неправильно, с большим количеством углеводов в рационе, которые откладываются в жир, целлюлит появится. Это произойдет даже в том случае, если у родственников его не было", – предупредила врач.
Как избавиться от "запасов"
Чтобы избавиться от целлюлита, стоит исключить сладкое и мучное из рациона и употреблять больше белка, посоветовала эксперт.
"Он содержит аминокислоты, выстраивающиеся в определенной последовательности и формирующие мышечное волокно. Если это вещество не будет поступать, то организм начнет брать его из мышц, масса которых уменьшится", – предупредила Елена Рожко.
Это приведет к тому, что жир, выполняющий функцию запаса энергии в организме, станет расходоваться в последнюю очередь. В таком случае тело окажется еще более дряблым.
Плюс к этому необходим рацион с дефицитом калорий: к примеру, для здоровой женщины весом 65 килограммов он составляет 1 500 Ккал. Тем не менее важно учитывать физическую активность и образ жизни, поэтому в этом вопросе важно проконсультироваться со специалистом.
Врач посоветовала питаться по "правилу тарелки". Одну четверть должен составлять белок – любое нежирное мясо, вторую – крупы или другие медленные углеводы, а оставшуюся часть – овощи, богатые клетчаткой.
Также необходимо заниматься спортом минимум 2–3 раза в неделю. Если же такой возможности нет, важно проходить в день примерно по 10 тысяч шагов.
"В борьбе с целлюлитом питание составляет 90% результата, но также можно проводить дополнительные домашние процедуры, например, сухие массажи с использованием щетки или обертывания. Они помогут сделать кожу более упругой и ровной", – посоветовала врач.
Не будет лишним пройти курс LPG-массажей, устраняющие целлюлит и жировые отложения. Однако такие процедуры будут неэффективны без правильного питания.
Что делать при растяжках?
Растяжки обычно появляются из-за лишнего веса и во время беременности, когда кожа теряет эластичность и ее верхние слои "разрываются", сказала врач.
"С этой особенностью бороться сложнее, чем с целлюлитом. Если растяжки образовались давно, то их сложно победить", – предупредила эксперт.
Однако Рожко предупредила, что полностью растяжки не исчезнут. В таком случае нужно просто улучшать упругость кожи с помощью питания и спорта, заключила она.