Врач Рожко перечислила главные способы борьбы с целлюлитом и растяжками

Женщины часто страдают от целлюлита и растяжек. Однако они возникают из-за физиологических особенностей организма, и бороться с ними не так просто. Как избавиться от таких особенностей, разбиралась Москва 24.

Жир тоже важен

Целлюлит – это физиологическая составляющая женского тела. Несмотря на то что он состоит из жировой ткани, в ней вырабатываются необходимые для организма гормоны, рассказала врач-косметолог, дерматолог Елена Рожко.

"Основная причина появления целлюлита – это неправильное питание, в котором присутствует чрезмерное количество быстрых углеводов. Если потреблять больше калорий, чем необходимо организму, все лишнее откладывается", – предупредила врач.





Елена Рожко врач-косметолог, дерматолог Также большую роль играет строение коллагеновых волокон в тканях организма. У женщин они выглядят как сетка, поэтому целлюлит виден. У мужчин, наоборот, волокна выстроены как ромбы, поэтому подобных неровностей нет.

Также целлюлит нередко появляется из-за наследственности, добавила эксперт.

"Однако если питаться неправильно, с большим количеством углеводов в рационе, которые откладываются в жир, целлюлит появится. Это произойдет даже в том случае, если у родственников его не было", – предупредила врач.

Как избавиться от "запасов"

Чтобы избавиться от целлюлита, стоит исключить сладкое и мучное из рациона и употреблять больше белка, посоветовала эксперт.

"Он содержит аминокислоты, выстраивающиеся в определенной последовательности и формирующие мышечное волокно. Если это вещество не будет поступать, то организм начнет брать его из мышц, масса которых уменьшится", – предупредила Елена Рожко.

Это приведет к тому, что жир, выполняющий функцию запаса энергии в организме, станет расходоваться в последнюю очередь. В таком случае тело окажется еще более дряблым.





Елена Рожко врач-косметолог, дерматолог Также нужно есть крупы и макароны из твердых сортов пшеницы, то есть медленные углеводы. Они не дадут мышечной массе расходоваться.

Плюс к этому необходим рацион с дефицитом калорий: к примеру, для здоровой женщины весом 65 килограммов он составляет 1 500 Ккал. Тем не менее важно учитывать физическую активность и образ жизни, поэтому в этом вопросе важно проконсультироваться со специалистом.

Врач посоветовала питаться по "правилу тарелки". Одну четверть должен составлять белок – любое нежирное мясо, вторую – крупы или другие медленные углеводы, а оставшуюся часть – овощи, богатые клетчаткой.

Также необходимо заниматься спортом минимум 2–3 раза в неделю. Если же такой возможности нет, важно проходить в день примерно по 10 тысяч шагов.

"В борьбе с целлюлитом питание составляет 90% результата, но также можно проводить дополнительные домашние процедуры, например, сухие массажи с использованием щетки или обертывания. Они помогут сделать кожу более упругой и ровной", – посоветовала врач.

Не будет лишним пройти курс LPG-массажей, устраняющие целлюлит и жировые отложения. Однако такие процедуры будут неэффективны без правильного питания.

Что делать при растяжках?

Растяжки обычно появляются из-за лишнего веса и во время беременности, когда кожа теряет эластичность и ее верхние слои "разрываются", сказала врач.

"С этой особенностью бороться сложнее, чем с целлюлитом. Если растяжки образовались давно, то их сложно победить", – предупредила эксперт.





Елена Рожко врач-косметолог, дерматолог Против таких "разрывов" нужны процедуры, которые будут разрушать поверхностный слой кожи, например обертывания или лазерная шлифовка. Они улучшают однородность эпидермиса. Также важно увлажнять кожу, поэтому можно добавить в домашний уход специальные масла для тела и крема.

Однако Рожко предупредила, что полностью растяжки не исчезнут. В таком случае нужно просто улучшать упругость кожи с помощью питания и спорта, заключила она.