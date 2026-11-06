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06 ноября, 06:16

Общество

Мокрый снег и гололедица ожидаются в Москве 6 ноября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода с прояснениями и осадки в виде снега и мокрого снега прогнозируются в Москве в пятницу, 6 ноября. На дорогах возможна гололедица, предупреждает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 1 от 3 градусов выше нуля, в Подмосковье – от минус 2 до плюс 3 градусов.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду, атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в Москве опустится до минус 3 градусов, по области – до минус 6 градусов.

Первый снег, выпавший в Московском регионе, окончательно растает в начале следующей недели. В четверг, 5 ноября, высота снежного покрова в столице составляла не более 0,5 сантиметра, в Подмосковье – 1 сантиметр.

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы повысили температуру в системе отопления в связи с похолоданием. В настоящее время температура теплоносителя составляет 82–84 градуса, что соответствует среднесуточной температуре наружного воздуха.

"Новости дня": в Москве скорректировали работу системы отопления из-за похолодания

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