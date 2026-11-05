Сильнейшая с начала октября вспышка произошла на Солнце

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Сильная вспышка уровня M3.6 произошла на Солнце, она стала мощнейшей с 10 октября. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

"В абсолютных величинах событие является скорее средним, но сильно выделяется на фоне почти полного отсутствия вспышек весь последний месяц", – отметили ученые.

Место взрыва расположено недалеко от направления к Земле. На снимках в линии H альфа вспышка видна как яркое пятно слева и чуть ниже центра солнечного диска. Плазменные облака, выброшенные из этого места, могут достичь Земли. Однако пока никаких признаков этого не наблюдается.

Ранее на Солнце сформировалась корональная дыра, ставшая одной из крупнейших в 2026 году. Ее поперечный размер – около миллиона километров.

На изображениях она выглядит как гигантский темный провал на поверхности звезды, однако специалисты называют этот эффект оптической иллюзией. Это не свидетельствует о появлении реальной полости в Солнце.