В Москве к зиме подготовили 157 автомобильных баз коммунальной техники

Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

В Москве к зимнему периоду подготовили 157 автомобильных баз коммунальной техники. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства со ссылкой на заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Он отметил, что все базы коммунальной техники готовы к работе в зимний период. На их территориях появились навесы для оборудования и противогололедных материалов. Там обновили дорожное покрытие и разметку, привели в порядок ремонтные зоны, мойки, склады и бытовые помещения.

Там, где требовалось, отремонтировали системы теплоснабжения, электроснабжения и водоснабжения зданий. На базы завезли запас противогололедных материалов. Оттуда их будут развозить по районам для обработки улиц, дворов и дорог.

Кроме того, подготовили контейнеры для хранения. Перед холодами их разместят у остановок, пересадочных узлов, подземных переходов, на тротуарах и пешеходных маршрутах. Для уборки города задействуют нужное количество дорожно-уборочной техники и средств малой механизации.

Весь парк столичной коммунальной техники готов к работе в зимний период. Вся техника ранее была полностью подготовлена к сезону, прошла диагностику, при необходимости – ремонт и модернизацию.

При этом власти Москвы допустили, что коммунальная техника в перспективе сможет работать без водителя, а переход на электрическую тягу позволит ей убирать улицы по ночам, не мешая горожанам.

