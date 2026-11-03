Весь парк коммунальной техники в Москве переведен на зимний режим работы

Фото: комплекс городского хозяйства города Москвы

Весь парк коммунальной техники в Москве переведен на зимний режим эксплуатации. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Ранее она (коммунальная техника. – Прим. ред.) была полностью подготовлена к сезону, прошла диагностику, при необходимости – ремонт и модернизацию", – отметил Бирюков.

Летом машины прошли регламентное техническое обслуживание: в них заменили жидкости, фильтры, расходные и изнашиваемые материалы. Также организовали текущий ремонт, устранили неисправности, а при необходимости выполнили капитальные работы.

Большинство коммунальных машин в Москве используются круглый год. До наступления холодов на поливомоечные машины и тротуароуборочную технику установили навесное плужно-щеточное оборудование для уборки снега и распределители противогололедных материалов.

Технику, которая используется только зимой, расконсервировали заранее – это линейные снегопогрузчики, автогрейдеры, роторные снегоочистители и мобильные снегоплавильные установки. На особо опасных участках МКАД и в ТиНАО, как и в прошлые годы, круглосуточно будут дежурить тягачи, подчеркнул Бирюков.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что в особой экономической зоне "Технополис "Москва" открывается завод, где будут разрабатывать и серийно выпускать коммунальную технику нового поколения на электрической тяге. Предприятие стало в стране первым производством электрической коммунальной техники полного цикла с максимальной локализацией.

