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02 ноября, 13:34

Общество

Ноябрь в Москве может продолжить череду сухих месяцев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Ноябрь в столице может продолжить череду сухих месяцев. Об этом Москве 24 сообщила главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, согласно месячному прогнозу, температура в ноябре ожидается чуть выше климатической нормы. При этом среднее значение месяца обычно уже отрицательное – минус 0,6 градуса. Норма осадков составит 53 миллиметра.

"Если предполагать, что станет более сухо, то это будет уже шестой месяц подряд, когда в столичном регионе такая погода", – отметила Позднякова.

Она пояснила, что модели прогнозирования дают разные данные. Одни указывают на то, что ноябрь продолжит череду сухих месяцев и пройдет с дефицитом осадков, а другие – что осадки будут в пределах нормы. При этом большинство прогнозов свидетельствуют о том, что временный снежный покров может установиться в середине месяца.

Синоптик также рассказала о погоде на предстоящую неделю. Уже в понедельник, 2 ноября, утром ощущался более холодный воздух, местами наблюдался туман. Днем ожидается 5–7 градусов тепла и сильный северо-восточный ветер.

Ночью во вторник, 3 ноября, будет облачно с прояснениями, без осадков. Местами также возможен туман с видимостью примерно 300–500 метров. Минимальная температура в Москве составит от минус 1 до плюс 1 градуса. Днем столбики термометров повысятся до 3–5 градусов, ветер сменит направление на северо-западное.

Ночью в среду и четверг, 4 и 5 ноября, в Москве ожидаются небольшие осадки. По ночам в среду температура составит от 0 до минус 2 градусов, а в четверг от 0 до плюс 2 градусов. Днем при преобладающей температуре воздух прогреется до 1–4 градусов тепла.

В пятницу и субботу, 6 и 7 ноября, в ночные часы прогнозируется местами небольшой снег. Преобладающая температура ночью в пятницу – от минус 4 до плюс 1 градуса, в субботу – минус 1–6 градусов. Дневная температура будет одинаковой в оба дня: 1–6 градусов тепла, также ожидаются осадки.

"Температура станет приближаться к климатической норме, но формально еще останется чуть выше нее, примерно на 1 градус. Суббота не окажется слишком комфортной, потому что ветер станет довольно плотным. Одеваться надо будет уже почти по-зимнему", – заключила Позднякова.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в Москве начинается период предзимья. По его словам, 3 ноября в столице может выпасть первый мокрый снег, а 4 ноября ожидаются кратковременные снегопады и появление временного снежного покрова высотой около 1 сантиметра.

Ноябрь в Москве может оказаться на 2 градуса теплее нормы

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