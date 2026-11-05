Патриархи Кирилл и Феофил III обсудили подготовку к юбилею крещения Иисуса Христа

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков​

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Патриарх Иерусалимский Феофил III в ходе встречи обсудили празднование юбилея крещения Иисуса Христа, которое планируется провести в Иордании в 2030 году. Об этом сообщили в отделе внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата.

Патриарх Иерусалимский Феофил III прибыл в Москву 4 ноября с двухдневным визитом. Встреча глав двух православных церквей состоялась 5-го числа.

Ранее Священный синод РПЦ принял решение назначить 18 августа днем памяти обретения мощей святого благоверного князя Дмитрия Донского. В общецерковный месяцеслов дату внесли по старому стилю – 5 августа.

Останки Дмитрия Донского были найдены при экстренной реставрации Архангельского собора Кремля в июле. Их подлинность подтверждена историческими сведениями и экспертизой.

