В СВР заявили о смещении подрывной активности зарубежных спецслужб в киберпространство

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Вербовочная и подрывная активность зарубежных спецслужб перемещается в киберпространство. Об этом замдиректора Службы внешней разведки (СВР) России Михаил Максимович заявил в Самарканде на "Диалоге ШОС плюс по вопросам безопасности", сообщает РИА Новости.

При этом международные террористические организации стремятся наладить взаимодействие с Киевом, чтобы получить технологии использования беспилотников. В Африке, в частности в Мали, эмиссары Главного управления разведки Минобороны Украины организуют подготовку операторов БПЛА, включая дроны-камикадзе, рассказал Максимович.

Складывающаяся обстановка требует шире применять упреждающие меры противодействия террористическим угрозам, уточнил он. Для этого, по его словам, нужно задействовать все имеющиеся инструменты – законодательные, экономические и разведывательные.

Ранее в Судане военные задержали нескольких украинских снайперов и инструкторов, которые принимали участие в вооруженном конфликте на стороне антиправительственных Сил быстрого реагирования. Другие были ликвидированы. Также изъято оружие, сказал глава суданского МИД Мухиеддин Салем.