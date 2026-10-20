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20 октября, 11:35

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СВР: офис Зеленского узнал, что США выявили связь Киева с мексиканскими наркокартелями

Офис Зеленского узнал, что США выявили связь Киева с мексиканскими наркокартелями – СВР

Фото: 123RF.com/coldmoonphoto

В офис президента Украины Владимира Зеленского поступила информация о том, что американские правоохранители в ходе расследования деятельности мексиканских наркокартелей выявили следы их сотрудничества с представителями Киева. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

"В офисе украинского президента сознают, что появление в рядах наркокартелей обученных операторов FPV-дронов создает риски для жизни офицеров американских силовых структур, задействованных в операциях по борьбе с наркотрафиком на границе с Мексикой", – заявили в СВР.

В ведомстве считают, что сотрудничество Зеленского с наркокартелями может стать еще одним "гвоздем в крышку гроба" политической карьеры украинского лидера.

По данным российской разведки, США также выяснили, что преступные группировки длительное время отправляли своих боевиков на Украину для получения навыков сборки и использования в боевых условиях БПЛА. Установлены не менее 80 человек, прошедших подготовку в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Плата за "образование" перечислялась близким к Зеленскому чиновникам из средств, полученных наркоторговцами от продажи запрещенных веществ.

"Этот факт встает в один ряд с беспредельной коррупцией гауляйтера Украины, его хамством, игнорированием более чем очевидных намеков Вашингтона не наносить удары по российским НПЗ, а также с отказом проводить выборы", – добавили в СВР.

Все перечисленное, как опасаются в окружении Зеленского, может переполнить "чашу терпения" Вашингтона и подтолкнуть его к отказу поддерживать Киев.

Ранее американский президент Дональд Трамп допустил, что вести переговоры с Россией вместо Зеленского должен кто-то другой. Он также считает, что президент Украины мог бы давно заключить "гораздо более выгодную сделку", не потеряв при этом миллион своих граждан.

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