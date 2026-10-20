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20 октября, 08:17

Политика

Трамп предложил Украине найти нового представителя для переговоров с Россией

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп допустил, что вести переговоры с Россией вместо украинского лидера Владимира Зеленского должен кто-то другой, передает его слова РИА Новости.

"Возможно, Зеленскому пора поручить ведение переговоров кому-то другому", – отметил Трамп.

Ранее он указал на то, что Зеленский не помогает завершению конфликта. Глава Белого дома полагает: если бы президент Украины его послушал, то уже давно заключил бы "гораздо более выгодную сделку", не потеряв при этом миллион украинцев.

Трамп также допустил, что контакты с Москвой по урегулированию украинского конфликта могут быть немедленно прекращены при отсутствии результата. По его словам, Россия проявляет справедливость к Украине, а российские войска делают "далеко не все, что могли бы сделать".

Зеленский, в свою очередь, заявлял о стремлении США склонить Украину к капитуляции. Вместе с тем он выразил надежду, что после промежуточных выборов в США положение Киева изменится.

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