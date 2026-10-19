Зеленский заявил, что США хотят склонить Украину к капитуляции

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США при президенте Дональде Трампе хотят склонить Украину к капитуляции, считает украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом он заявил в интервью агентству Bloomberg.

Зеленский также выразил надежду, что положение Украины изменится после промежуточных выборов в США. По его словам, нынешний период остается тяжелым, однако после голосования ситуация продолжит развиваться.

"Думаю, сейчас это мучение, но после выборов жизнь продолжится", – сказал он.

Накануне Дональд Трамп заявил, что Зеленский не хочет завершения конфликта на Украине и, возможно, никогда не стремился к его окончанию. При этом президент США сообщил о значительном прогрессе в переговорах по урегулированию.