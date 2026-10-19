Трамп заявил о значительном прогрессе в переговорах по урегулированию конфликта на Украине

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Президент США Дональд Трамп сообщил о значительном прогрессе в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.

Глава Белого дома подчеркнул, что участвует в переговорном процессе. По его словам, он не хотел бы "по глупости" оттолкнуть Россию от работы по мирному урегулированию.

"Достигнут большой прогресс", – заявил Трамп.

Вместе с тем американский лидер усомнился в намерениях Зеленского завершить конфликт. По его мнению, два года назад глава киевского режима мог заключить более выгодное соглашение, чем сейчас.

Президент США также упомянул финансовую помощь Украине со стороны Европы и бывшего президента США Джо Байдена. По мнению Трампа, эти деньги в том числе повлияли на взгляды Зеленского на мирное урегулирование.