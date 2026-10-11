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11 октября, 04:26

Политика

Трамп вновь призвал Зеленского провести выборы на Украине

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому следует провести выборы на Украине. Об этом глава Белого дома рассказал журналистам.

"Я думаю, что ему следует провести выборы. Он уже много раз мог урегулировать этот конфликт, и ему нужно провести выборы", – сказал Трамп.

По его мнению, Зеленский по некоторым причинам не хочет идти на сделку. Трамп добавил, что разумнее было бы пойти на мирное соглашение два года назад.

"Думаю, было бы разумно, если бы он пошел на сделку два года назад. Тогда он оказался бы в гораздо более выгодном положении", – заявил Трамп.

Ранее Трамп уже заявлял, что Украине пора сменить президента. Глава Белого дома подчеркнул, что стране нужен такой лидер, который сможет заключить мирное соглашение с Россией.

Трамп также обвинил Зеленского в том, что тот хочет создавать проблемы для всего мира. В частности, страдают фермеры, которые не получают российское дизельное топливо из-за украинских ударов. Он подчеркнул, что Украина должна прекратить атаки на нефтеперерабатывающие заводы в России.

Трамп заявил, что Украине нужен новый президент

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