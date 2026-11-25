Фото: Москва 24/Юлия Иванко​

В столице в среду вечером, 25 ноября, на дорогах ожидаются 9-балльные заторы. Об этом сообщила пресс-служба московского Дептранса в своем канале в мессенджере MAX.

В городе продолжается снегопад. В такую погоду машины едут медленнее, а дорога отнимает больше времени. В Дептрансе рекомендовали перенести поездки на автомобиле до 20:30 или воспользоваться метро. Водителям грузовиков следует заранее продумывать маршруты и по возможности объезжать сложные участки и крутые подъемы.

Тем, кто не может отказаться от поездки на машине, советуют снизить скорость и увеличить дистанцию до едущего впереди транспорта. Кроме того, стоит избегать резких маневров, торможений и перестроений, быть внимательнее на мостах, эстакадах и спусках, а также закладывать дополнительное время на дорогу.

Мощный снегопад начался в Москве во вторник, 24 ноября. В связи с непогодой на отдельных участках МКАД и прилегающих съездах движение затруднено. Городские службы, в свою очередь, продолжают чистить проезжую часть и тротуары от снега. Приоритет отдан подходам к остановкам, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, пересадочным узлам и объектам социальной сферы.