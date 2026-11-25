Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Подготовку меню к Новому году на московских ярмарках и рыбных рынках "Москва – на волне" можно начать уже в ноябре – тогда в конце декабря и в январские каникулы останется больше времени на встречи с близкими, сообщил портал мэра и правительства столицы.

Часть продуктов хранится долго, другие хорошо переносят заморозку или годятся для заготовок, так что покупки можно не откладывать на предпраздничные дни, когда у прилавков особенно людно. На ярмарках, где покупатель общается с продавцом лично, доступен предварительный заказ на конкретную дату и продукцию, а с рыбных рынков можно оформить доставку.

Основным блюдом новогоднего стола на столичных ярмарках часто выбирают мясо – его привозят производители более чем из 10 регионов. За курицей стоит отправиться на площадку на Пролетарском проспекте: там свою продукцию представляет хозяйство из подмосковных Люберец. В ассортименте – от свежей разделки до крыльев в соусе карри-ягоды и стейков в маринаде кафе де пари, то есть в сливочном соусе с горчицей, травами и каперсами.

Покупателям предлагают не только привычные виды мяса – курица, говядина, баранина и свинина, – но и перепела скандинавской породы, утки и гуси. Для приготовления ростбифа подойдет толстый или тонкий говяжий край, для запекания с травами – свиная шея, а для рагу – лопатка. Мясо удобно заранее разделить на порции в соответствии с блюдами и убрать в морозильную камеру. Кроме того, покупателям доступны варианты в готовых маринадах. Крупную птицу следует замораживать без фаршировки, а начинять непосредственно перед запеканием. Говяжий язык для холодных закусок можно предварительно отварить и заморозить порционно, как и мясо для салатов.

Для праздничного стола сливочное масло подойдет не только для выпечки, но и для закусок, горячих блюд, салатов, соусов и супов. На ярмарках можно найти продукцию местных производителей из разных регионов: классическое сладкое и топленое масло, гхи, а также необычные разновидности – подсырное с выраженным сырным оттенком, с базиликом, чесноком или морской солью. Топленое масло и гхи сохраняют свои свойства в течение нескольких месяцев без заморозки. Остальные виды лучше заранее убрать в морозильную камеру. Фермерский хлеб для горячих тостов можно нарезать и заморозить отдельными порциями.

Заморозку хорошо переносят и твердые сыры, хотя после нее они могут стать более сухими и рассыпчатыми. По этой причине лучше использовать их для горячих блюд и выпечки, а не для нарезки. Подойдут, например, гауда, российский сыр и пармезан. Их можно натереть и заморозить в таком виде, чтобы затем без размораживания добавлять в запеканки или на бутерброды перед запеканием. Еще один вариант – приготовить сырные палочки: распределить стружку по слоеному тесту, нарезать его полосками, скрутить и отправить в духовку.

Для овощных салатов, соусов и гарниров в формочках для льда замораживают растительное масло с измельченной зеленью – в холодное время года ее выращивают в отапливаемых теплицах.

Заранее можно испечь и заморозить коржи для десертов – бисквитные или медовые. Перед праздником останется приготовить крем и собрать торт, а затем дать ему время пропитаться. Заготовкам можно придать форму новогодних фигурок с помощью тематических формочек. Из измельченных коржей также получится десерт с мороженым и ягодным соусом. В январе его можно дополнить согревающими травяными настоями и чаями, приготовленными с перетертыми с сахаром поздними осенними ягодами.

Ассортимент рыбных рынков позволяет подготовить угощения и для большого застолья с несколькими блюдами, и для небольшого фуршета. Целую охлажденную форель здесь бесплатно разделают: из стейков можно приготовить запеченную рыбу, филе использовать для горячего, а голову без жабр, хребет и обрезь – для ухи или бульона под заливное. Благодаря этому удастся задействовать практически всю покупку и избежать лишних расходов.

Филе можно заранее отварить и заморозить для салата "мимоза", а рыбные консервы для традиционных салатов – купить заблаговременно. Дополнить меню помогут намазки: закрытая упаковка обеспечивает длительное хранение, а разнообразие вкусов позволит каждый день каникул пробовать что-то новое.

Квашеную капусту к празднику стоит приготовить примерно за месяц. В ноябре фермеры предлагают для этого крупные кочаны сорта "слава". Время приготовления зависит от выбранного рецепта и температуры, поэтому важно придерживаться проверенных пропорций соли и рекомендаций по условиям квашения. Тем, кто не хочет самостоятельно шинковать капусту, на ярмарках предложат готовые соленья: квашеную капусту, моченые яблоки и соленые бочковые огурцы. Они станут дополнением к мясным горячим блюдам и закускам.

Для эстетичной подачи сырной тарелки заранее покупают фермерский мед, орехи, сухофрукты и ягодное варенье – они тоже хранятся несколько месяцев. За медом стоит ехать на площадку на Ореховом бульваре: году там открылась ярмарка, на которой представлена продукция 14 пасечников. Необычное варенье и конфитюр ищут на ярмарке на Старокачаловской улице – там есть продукция из ягод-дикоросов, которые растут в лесах Югры: клюквы, брусники и ирги.

Ранее сообщалось, что 29 ноября проекту "Москва – на волне" исполнится три года. В честь этой даты на обоих рыбных рынках – в Косино-Ухтомском и Митине – подготовили праздничную программу. Посетителей ждут дегустации и скидки на весь ассортимент. Они будут проходить ежедневно с 23 по 29 ноября в 14:00.

Каждый день гостям предложат попробовать разные морепродукты – от скумбрии до белуги. В праздничное меню включили мини-сэндвичи с тунцом, гравлакс, сугудай из омуля в винном маринаде на ржаном хлебе, жареную путассу, рыбные котлеты, фрикадельки и пельмени, а также кольца кальмара в панировке.

