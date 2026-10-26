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26 октября, 10:33

Общество

"Активные граждане" выбрали лучшую новинку рыбных рынков "Москва – на волне"

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

В проекте "Активный гражданин" подвели итоги голосования, где москвичи выбрали лучшую новинку сезона среди блюд рыбных рынков "Москва – на волне". Своим мнением поделились свыше 165 тысяч горожан, передает портал мэра и правительства столицы.

На голосование вынесли четыре блюда из рыбы и морепродуктов с оригинальными и традиционными соусами и маринадами. Победителем стал классический рецепт филе сельди с луком, вариант поддержал 31% "активных граждан".

С 26 октября по 22 ноября победившее блюдо будут продавать со скидкой 25% на рынках в районах Митино и Косино-Ухтомском. Сельдь отличается сочным солоновато-сладким вкусом, а специи с сельдереем придают ей аромат с травянистыми нотами.

Второе место заняла скумбрия в чесночном маринаде – 30% голосов. После покупки рыбу останется запечь дома: в духовке она подрумянится, но благодаря природной жирности сохранит сочность. Блюдо подойдет и для семейного ужина, и для праздничного застолья.

Гребешки в маринаде с черемшой получили 20% голосов, креветки в соусе "Манго-чили" – 19%. У обоих блюд яркий, необычный вкус. Если обжарить гребешки до золотистой корочки, они сохранят природную сладость – ее подчеркивают черемша и сушеные травы. В холодной закуске из креветок фруктовые нотки сочетаются с остротой перца и паприки.

Ранее сообщалось, что на ярмарках в восьми административных округах столицы начали продавать хурму нового урожая. Плоды на прилавки привозят фермеры из Краснодарского края и Дагестана.

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