Трамп назвал Норвегию "страной-сортиром" из-за решения по Нобелевской премии мира

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Президент США Дональд Трамп раскритиковал Норвегию за присуждение Нобелевской премии мира не ему, а бывшему верховному комиссару ООН по правам человека Наванетхем "Нави" Пиллэй. Об этом сообщает aif.ru.

Выступая перед сторонниками в штате Мичиган, Трамп заявил, что не получил награду, хотя, по его словам, урегулировал восемь конфликтов. Он подчеркнул, что ему "никто не нужен из Норвегии".

"Я не в восторге от Норвегии. Откровенно говоря, Норвегия – отстой. Норвегия на самом деле стала страной-сортиром", – сказал президент США.

Он также выразил негодование по поводу присуждения премии Пиллэй. По его словам, премию получила женщина, о которой никто никогда не слышал.

Пиллэй получила Нобелевскую премию мира за 2026 год за "усилия по укреплению мира и утверждению норм международного права". Она также была судьей и председателем Международного уголовного трибунала по Руанде, где расследовала преступления геноцида.

