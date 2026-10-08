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08 октября, 07:57

Политика

Трамп послал к черту протестующих на своем выступлении

Фото: AP Photo/Eric Gay

Президент США Дональд Трамп во время своего предвыборного выступления в Техасе послал к черту участников акции протеста. Охрана увела с мероприятия нескольких человек, которые начали выкрикивать возражения, сообщило РИА Новости.

Во время выступления Трамп критиковал демократов, обвиняя их в загрязнении городов. В этот момент из зала начали раздаваться крики. После этого охранники вывели одного из протестующих.

"Сейчас он возвращается домой к мамочке. Его там, черт возьми, накажут, потому что он не знает, что его мама голосовала за Трампа", – заявил Трамп.

Вскоре после этого охрана начала выводить и других несогласных с президентом США. Тот назвал протестующих проплаченными и послал их "к черту".

Ранее Трамп пообещал выплатить каждому взрослому гражданину США по пять тысяч долларов, если Республиканская партия сохранит контроль над обеими палатами конгресса по итогам промежуточных выборов.

По данным опросов, только 33% американских избирателей одобряют работу Трампа на посту президента США. Месяцем ранее работу главы Белого дома поддерживали 35% респондентов. Среди избирателей-республиканцев уровень одобрения также достиг антирекордного значения, опустившись до 72%.

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