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10 сентября, 06:56

Политика

Трамп пообещал заплатить американцам при победе республиканцев на выборах

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп пообещал выплатить каждому взрослому гражданину США по пять тысяч долларов, если Республиканская партия сохранит контроль над обеими палатами конгресса по итогам промежуточных выборов. Об этом он заявил на предвыборном съезде Республиканской партии в Техасе.

"Если республиканцы победят на выборах и в палату представителей, и в сенат США – в обе палаты, я выплачу дивиденды в размере пяти тысяч долларов каждому взрослому гражданину Соединенных Штатов Америки", – цитирует Трампа РИА Новости.

Промежуточные выборы в США состоятся 3 ноября. В этот день будет переизбран весь состав палаты представителей, а также определятся судьбы 33 мест в сенате. В настоящее время обе палаты конгресса контролируются республиканцами.

Ранее опрос показал, что только 33% американских избирателей одобряют работу Трампа на посту президента США. Месяцем ранее работу главы Белого дома поддерживали 35% респондентов. Среди избирателей-республиканцев уровень одобрения также достиг антирекордного значения, опустившись до 72%.

Наиболее критично участники исследования оценили экономическую и торговую политику администрации. Две трети опрошенных считают, что экономика США развивается в неправильном направлении, а 57% заявили, что действия администрации негативно сказались на их финансовом положении.

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