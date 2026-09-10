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10 сентября, 05:22

Политика

Трамп предложил переименовать Ормузский пролив в его честь

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп предложил переименовать Ормузский пролив в "пролив Трампа". Об этом он заявил на национальном съезде Республиканской партии в Далласе.

"Я думаю, мы должны назвать Ормузский пролив проливом Трампа. Я должен что-то из этого получить. Это будет называться так, дамы и господа. Я сделаю объявление", – цитирует Трампа ТАСС.

Американский лидер также выразил уверенность, что цены на нефть снизятся после победы США в войне с Ираном. Он вновь заявил, что Соединенные Штаты контролируют Ормузский пролив, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти.

Ранее Иран ввел запретную для судоходства зону к востоку от Ормузского пролива. В КСИР подчеркнули, что любое судно, которое будет проходить через эту зону, подвергнется санкциям, если не согласует проход с Тегераном.

Между тем Трамп заявлял, что Штаты могут "очень скоро" нанести удар по предполагаемому иранскому ядерному объекту, расположенному близ Натанза под горой Коланг Газ-Ла. Он также признался, что не знает, когда завершится конфликт между США и Ираном.

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