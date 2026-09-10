IRNA: ряд районов иранского города Сирик подверглись авиаударам

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Несколько районов города Сирик на юге Ирана попали под обстрел. Об этом сообщает иранское агентство IRNA.

Кроме того, по информации журналистов, звуки взрывов также раздались в портовом городе Джаск, в Минабе и в районе острова Кешм.

Ранее американские военные уничтожили пять иранских нефтяных танкеров в Персидском заливе. Под удары попали суда в районе островов Харк и Джаск. Экипаж кораблей был эвакуирован.

В ответ на обстрел танкеров иранские войска нанесли ракетные удары по двум авиабазам в Иордании, которые использует американская армия. По данным СМИ, всего по авиабазам Муваффак-Салти и Принц Хасан было выпущено не менее 20 ракет.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) также заявил, что его воздушно-космические силы нанесли удары баллистическими ракетами по двум эсминцам Военно-морских сил США. Атаке подверглись боевые корабли DDG-119 и DDG-53, оснащенные крылатыми ракетами и системой Aegis.