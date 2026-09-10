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Медведев: Россия может ударить по Украине так, что от нее "камня на камне не останется"

РФ может ударить по Киеву так, что "камня на камне не останется" – Медведев

Фото: ТАСС/POOL/Екатерина Штукина

Военный потенциал России позволяет нанести удар по Киеву и основным объектам НАТО так, что от них "не останется камня на камне". Об этом в интервью газете "Ведомости" заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

"Наш военный потенциал позволяет ударить по Киеву и основным объектам НАТО так, чтоб от них не осталось камня на камне, только серая ядерная пыль", – сказал Медведев.

По его словам, такой шаг стал бы точкой абсолютного невозврата для всей планеты, а не только для противоборствующих сторон. Политик подчеркнул, что Россия осознает ответственность за судьбу человечества и стремится предотвратить глобальную катастрофу, однако терпение не безгранично. Крайний вариант, как отметил Медведев, остается на случай, когда все прочие средства уже не действуют.

Зампред Совбеза также обвинил "коллективный Запад" в попытках поставить мир на грань ядерного апокалипсиса. Он перечислил действия, которые, по его мнению, способны спровоцировать Третью мировую войну: вторжение ВСУ в Курскую область, удары по Запорожской АЭС и массовые ежедневные атаки на мирные города.

Медведев напомнил, что Россия вправе применить ядерное оружие в случае угрозы своей безопасности.

"Все должны понимать: ядерное оружие может быть применено в определенных случаях. Это не страшилка. Это – реальность", – заявил он, сославшись на Ядерную доктрину РФ.

Он уточнил, что агрессия любого неядерного государства при участии или поддержке ядерной державы против России или Белоруссии как участника Союзного государства рассматривается как совместное нападение. В Основы государственной политики в области ядерного сдерживания внесены уточнения, конкретизирующие условия применения оружия, а также дополнен перечень военных угроз.

"Финальное решение будет принимать глава государства", – подчеркнул Медведев.

Кроме того, зампред Совбеза заявил, что из-за международной напряженности и попыток "стереть Россию с карты мира" страна вынуждена будет еще долго пополнять запасы вооружений. Он отметил востребованность продукции отечественного оборонно-промышленного комплекса, который, по его словам, способствует существенному росту экономики.

Ранее российские войска нанесли групповые удары по объектам военной промышленности, морским портам Украины, судам и логистическим центрам, задействованным в интересах украинских военных.

Удары наносились высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также ударными беспилотниками. В результате был поражен склад предприятия в Киеве, выпускающего безэкипажные катера и дроны, а также комплектующие к ним.

ВС России поразили пункты временной дислокации ВСУ в портах Рени и Измаил

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