Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 сентября, 22:19

Спорт

Столичное "Динамо" одержало первую победу в сезоне КХЛ

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Московское "Динамо" со счетом 2:1 по буллитам обыграло владивостокский "Адмирал" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в столице.

В составе "Динамо" шайбу забросил Джордан Уил (40-я минута), у "Адмирала" отличился Егор Чезганов (43-я минута). Решающий буллит реализовал Дилан Сикьюра.

Эта победа стала для "Динамо" 400-й домашней в КХЛ. Кроме того, Уил забросил 100-ю шайбу в составе бело-голубых.

В двух стартовых встречах сезона "Динамо" уступило "Автомобилисту" (1:2) и СКА (3:5). "Адмирал" потерпел второе поражение в двух матчах. В следующем матче столичная команда сыграет с минским "Динамо" в Санкт-Петербурге.

Ранее Международная федерация хоккея продлила на 2027 год отстранение российских команд от соревнований. Причиной названы "сохраняющиеся проблемы с безопасностью и неподкупностью в спорте". Других комментариев организация по этому вопросу не дала.

Новости спорта: "Спартак" проиграл "Ак Барсу" в матче Кубка мэра Москвы

Читайте также


спортгород

В РФ попал устойчивый к лекарствам штамм туберкулеза

Ранее его замечали на территории Белоруссии, где он впервые был найден в 2006 году

Эксперты уточняют: прогнозировать дальнейшее распространение штамма пока сложно

Читать
закрыть

Почему техногении боятся бесконтрольного ИИ?

Эксперты выступили с жестким предупреждением о рисках

Читать
закрыть

Каким автомобилям угрожает бензин ниже класса "Евро-5"?

Этот бензин отличается от Евро-2–4 содержанием серы, свинца и некоторых металлов

Наибольшему воздействию такого топлива подвержены современные модели

Читать
закрыть

Как высыпаться, живя рядом с шумными дорогами?

Чтобы нормализовать ночной отдых, можно улучшить звукоизоляцию

Еще вариант – приобрести беруши

Читать
закрыть

Теневой прокат голливудского кино в РФ под угрозой закрытия

Эксперты уверены: практика прекратится в течение ближайших двух-трех месяцев

В отрасли уже обсуждается новая модель работы залов

Читать
закрыть

Действительно ли "Оземпик" способен убить человека?

Жительница Краснодара связала серьезные проблемы со здоровьем с курсом инъекций

Эксперты уверены: иногда из-за препарата может возникнуть желчекаменная болезнь

Читать
закрыть

Чем может обернуться привычка подкармливать зверьков в парках?

Белки покусали свыше 500 россиян за последний год

Главная опасность укуса лесными животными – вирус бешенства

Читать
закрыть

Хоррор-квесты в лесу завоевали популярность у москвичей

Локация, игра актеров позволяют погрузиться в атмосферу, провоцируя выброс адреналина

Эксперты уточняют: реакция на страх приносит сильное возбуждение, а потом эйфорию

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика