Столичное "Динамо" одержало первую победу в сезоне КХЛ

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Московское "Динамо" со счетом 2:1 по буллитам обыграло владивостокский "Адмирал" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в столице.

В составе "Динамо" шайбу забросил Джордан Уил (40-я минута), у "Адмирала" отличился Егор Чезганов (43-я минута). Решающий буллит реализовал Дилан Сикьюра.

Эта победа стала для "Динамо" 400-й домашней в КХЛ. Кроме того, Уил забросил 100-ю шайбу в составе бело-голубых.

В двух стартовых встречах сезона "Динамо" уступило "Автомобилисту" (1:2) и СКА (3:5). "Адмирал" потерпел второе поражение в двух матчах. В следующем матче столичная команда сыграет с минским "Динамо" в Санкт-Петербурге.

Ранее Международная федерация хоккея продлила на 2027 год отстранение российских команд от соревнований. Причиной названы "сохраняющиеся проблемы с безопасностью и неподкупностью в спорте". Других комментариев организация по этому вопросу не дала.