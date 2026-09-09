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09 сентября, 21:09

Общество

Рособрнадзор назвал преждевременными трактовки об изменениях ЕГЭ по русскому языку

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Появившиеся в Сети трактовки изменений в ЕГЭ по русскому языку, основанные на демоверсиях, преждевременны. Об этом сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

В ведомстве отметили, что распространяемая информация не является его официальной позицией и не отражает утвержденную структуру экзаменационных заданий.

В настоящее время на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) опубликованы перспективные модели (демоверсии) экзаменационных материалов. Однако, как подчеркнули в Рособрнадзоре, общественное и профессиональное обсуждение этих проектов продолжается, и ни один из них не является финальной версией экзамена.

Замечания и предложения по содержанию демоверсий принимаются через официальные каналы обратной связи ФИПИ. Каждое обращение будет изучено экспертными комиссиями, добавили в ведомстве.

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов утверждал, что российские ученики обладают всеми условиями для самостоятельной подготовки к ЕГЭ. По его мнению, старшеклассникам не обязательно прибегать к услугам репетиторов, поскольку образовательные учреждения по всей стране функционируют в рамках единых федеральных программ и согласованного годового планирования уроков.

Подход к ОГЭ и ЕГЭ изменился для школьников 9-х и 11-х классов

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