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Общество

Кравцов назвал достаточной школьную подготовку к ЕГЭ

Фото: Агентство ''Москва''/Василий Кузьмиченок

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что у российских школьников есть все необходимые условия для самостоятельной подготовки к единому государственному экзамену (ЕГЭ). Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

По словам министра, сегодня старшеклассник может подготовиться к экзамену без репетитора, поскольку все школы страны работают по единым федеральным образовательным программам и поурочному планированию. Содержание обучения полностью соответствует требованиям ЕГЭ. Кроме того, продолжается разработка и внедрение единых государственных учебников.

Кравцов подчеркнул, что задача школы – формировать прочные системные знания и навыки, а не натаскивать на тесты. В министерстве следят за учебной нагрузкой: доля контрольных и проверочных работ по каждому предмету не превышает 10% учебного времени. Это позволяет избежать перегрузок и оставить время для системного освоения материала.

Ранее Кравцов объявил о старте месяца профориентации во всех школах страны. В течение почти четырех недель пройдут мероприятия, которые дадут старт профориентационной работе в новом учебном году.

Министр отметил, что в школах действует единая модель профориентации, охватывающая более 8,5 миллиона учеников. В проекте "Билет в будущее" со школьниками работают свыше 14 тысяч партнеров.

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