Минпросвещения запустило месяц профориентации в российских школах

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил о старте месяца профориентации во всех школах страны. Заявление прозвучало в видеообращении к участникам Всероссийского форума "Россия – мои горизонты".

"Во всех регионах в течение почти четырех недель пройдут профориентационные мероприятия, которые дадут старт профориентационной работе в новом учебном году. Это беспрецедентный масштаб", – сказал Кравцов.

Министр отметил, что в школах действует единая модель профориентации, охватывающая более 8,5 миллиона учеников. В проекте "Билет в будущее" со школьниками работают свыше 14 тысяч партнеров.

По словам Кравцова, только в прошлом учебном году около 1,5 миллиона школьников приняли участие в профессиональных пробах, а более 2,5 миллиона человек посетили предприятия с экскурсиями.

Ранее Минпросвещения определило программы для включения во внеурочные занятия в школах. На эту деятельность школьников может приходиться до 10 часов в неделю.

В частности, в рекомендации вошли курсы "Россия – мои горизонты" и занятия "Разговоры о важном". Также в перечень планируют добавить программу "Искусственный интеллект и информационная безопасность".

