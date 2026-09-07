Сербские авиакомпании смогут выполнять регулярные полеты в Калининград

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Авиационные власти России и Сербии договорились о расширении двустороннего воздушного сообщения, включая выполнение рейсов из городов Сербии в Калининград. Об этом сообщил Минтранс РФ.

Назначенные сербские перевозчики получат возможность выполнять регулярные полеты из сербских городов и обратно. Договоренности уже достигнуты, уточнили в ведомстве.

В министерстве отметили, что это создаст новые возможности для развития туристических, деловых и культурных связей между регионами двух стран. Кроме того, расширение маршрутной сети повысит транспортную доступность Калининградской области.

Ранее стало известно, что Россия и Мальдивы обсуждают расширение полетных программ российских авиакомпаний между странами. В настоящее время регулярное сообщение по маршруту Москва – Мале выполняет компания "Аэрофлот". Тем не менее заинтересованность в полетах на Мальдивы проявили и другие российские перевозчики.

