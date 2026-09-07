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07 сентября, 17:37

В мире

"Португальских корабликов" обнаружили у пляжа Патонг на Пхукете

Фото: 123RF.com/hlqvu328

Спасательная служба пляжа Патонг на тайском острове Пхукет предупредила туристов об опасных колониях ядовитых полипов – физалиях, известных как "португальские кораблики". Об этом сообщается в официальных аккаунтах службы в социальных сетях.

Спасатели призывают отдыхающих не прикасаться к медузам, которые могут встречаться как на берегу, так и в море.

"Если произойдет прикосновение и у вас появятся какие-либо симптомы от ужаления, немедленно обратитесь за первой помощью к спасателю", – говорится в сообщении.

При ужалении специалисты рекомендуют промыть пораженное место раствором уксуса или морской водой, но не пресной. Не следует дотрагиваться до раны голыми руками, если появились зуд или боль. При проявлении ухудшения симптомов нужно обратиться к врачу.

Физалии охотятся на планктон с помощью яда, концентрирующегося в длинных щупальцах. Из-за погодных условий волны могут выбрасывать их на пляж в большом количестве.

Для человека яд физалии опасен: он вызывает боль, красные волдыри, тошноту и воспаление лимфатических узлов. При множественных ожогах высокая концентрация яда в организме может привести к смертельно опасному шоку.

Ранее сообщалось, что "португальские кораблики" стали размножаться в водах у берегов Европы на фоне повышения температуры Северной Атлантики. При этом, по словам ученых, прежде физалии попадали к европейским берегам преимущественно благодаря ветру и морским течениям. Встречи с ними в последние годы стали происходить значительно чаще.

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