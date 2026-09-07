ВСУ уничтожили последний в ДНР строительный гипермаркет

Фото: МАХ/"МЧС ДНР"

Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотными летательными аппаратами по торговому центру "Галактика" в Мариуполе – последнему строительному гипермаркету в ДНР. В результате атаки гипермаркет полностью сгорел, сообщает ТАСС.

По данным агентства, пострадавших нет. Представители Управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины уточнили, что атака была совершена с помощью четырех беспилотников.

"Это были FP-1/2 в количестве четырех штук", – рассказал представитель управления.

Ранее, 6 сентября, ВСУ ударили с помощью БПЛА по рынку в Энергодаре. Затем, несмотря на присутствие экстренных служб и гражданских лиц, украинская сторона нанесла по тому же объекту еще один удар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте.