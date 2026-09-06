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06 сентября, 14:34

Происшествия

ВСУ атаковали рынок в Энергодаре с помощью FPV-дрона

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

ВСУ ударили по рынку на улице Казацкой в Энергодаре Запорожской области с помощью FPV-дрона. Об этом сообщил глава города Максим Пухов в своем канале в МАХ.

По предварительным данным, пострадавшие получили легкие ранения. Всех доставили в больницу, где им оказывают необходимую помощь.

"Сегодня киевский режим вновь напомнил, с кем мы сражаемся, и ударил по рынку на ул. Казацкой", – написал Пухов.

Ранее в Белгородской области в результате атаки БПЛА погиб мирный житель. Дрон ударил по гражданскому автомобилю, мужчина скончался на месте, его спутница получила тяжелые травмы. Женщину доставили в Борисовскую ЦРБ с проникающим ранением живота, открытыми переломами и множественными осколочными повреждениями.

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