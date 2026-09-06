Песков заявил, что элементы договоренностей Анкориджа останутся в повестке дня

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Элементы пониманий, достигнутых в Анкоридже, будут всегда фигурировать в повестке дня. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

По его словам, Россия не отказывается от пониманий Анкориджа и будет учитывать их в дальнейшей работе.

"Трудно сейчас сказать, насколько они применимы, и с точки зрения украинской стороны, и с точки зрения американской стороны. Но какие-то элементы этих пониманий, как минимум будут всегда фигурировать в повестке дня", – сказал Песков.

Кроме того, пресс-секретарь президента обратил внимание на атмосферу доверия с делегацией США. По его словам, об этом свидетельствует публичность встречи с представителями американской стороны.

Встреча Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером прошла в субботу, 5 сентября, в Кремле. Переговоры длились свыше трех часов.

Также с российской стороны во встрече приняли участие помощник российского лидера Юрий Ушаков и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

