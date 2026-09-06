В Индонезии извергся вулкан Семеру

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Вулкан Семеру извергся в индонезийской провинции Восточная Ява. Столб пепла поднялся на 1 тысячу метров над вершиной вулкана, достигнув высоты свыше 4,5 километра над уровнем моря, сообщило Antara со ссылкой на наблюдательный пост.

Из кратера вышел густой серый пепел, который распространился в восточном направлении. Туристам и местным жителям запрещено приближаться к вулкану на расстояние менее 5 км из-за риска выброса раскаленных камней.

Семеру считается самым высоким вулканом острова Ява, его высота составляет 3 676 метров над уровнем моря. Он также занимает четвертое место по высоте среди вулканов Индонезии.

Ранее в Индонезии произошла серия извержений вулкана Анак-Кракатау. В ночь на 5 сентября зарегистрировано около десяти выбросов лавы и пепла, сопровождавшихся подземными толчками, угрозы цунами нет. Активизация вулкана началась в июле, когда власти повысили уровень опасности до третьего по четырехбалльной шкале.