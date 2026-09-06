Обломки БПЛА повредили локомотив в Ростовской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина​

Семь пассажирских поездов задерживаются примерно на три часа после атаки БПЛА в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в МАХ.

"В Чертковском районе в результате падения обломков БПЛА поврежден локомотив поезда", – написал глава региона.

В Ростове тем временем до трех выросло число обратившихся за медицинской помощью после утренней атаки. Двух пострадавших госпитализировали, еще одному помощь оказали на месте, после чего он отказался от госпитализации.

В Кировском районе города повреждения получил многоквартирный дом, где пострадали квартира и остекление балкона. Жильцы дома не пострадали, на месте работают экстренные службы.

Ранее Рязанская область подверглась атаке БПЛА. В Рязани и Сапожковском округе повреждены жилые дома, а на одном из предприятий произошел пожар. О пострадавших пока не сообщается. На местах ЧП работают оперативные службы, а для отражения налета задействованы силы ПВО и мобильные огневые группы.