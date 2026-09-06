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06 сентября, 06:58

Политика

ВС РФ взяли под контроль ключевые маршруты движения техники ВСУ у Орехова

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения беспилотных систем Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения группировки войск "Днепр" взяли под контроль основные маршруты передвижения техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Отмечается, что операторы ударных FPV-дронов действуют в тесном взаимодействии с разведывательными подразделениями войск беспилотных систем, что позволило установить контроль над ключевыми маршрутами движения вражеской техники.

В ведомстве добавили, что операторы ударных БПЛА соединения круглосуточно ведут работу по срыву снабжения украинских подразделений на ореховском направлении в Запорожской области.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ освободили населенный пункт Куртовка в ДНР.Отмечается, что освободить село удалось благодаря подразделениям "Южной" группировки войск. Вместе с тем в течение суток ВСУ потеряли около 1 390 военнослужащих в зоне проведения спецоперации.

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