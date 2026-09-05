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05 сентября, 22:07

Происшествия

Авиация МЧС России ликвидировала основные очаги природных пожаров в Сербии

Фото: ТАСС/Zuma

Авиация МЧС России ликвидировала основные очаги природных пожаров в Сербии. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что российские специалисты не допустили распространения пламени на жилые территории. Работа продолжается.

Ранее стало известно, что самолет Ил-76 МЧС России с экипажем и оперативной группой отправился в Сербию для борьбы с природными пожарами. О помощи попросила сербская сторона. Ситуация была критической, сохранялась угроза населенным пунктам.

Также природный пожар возник в Анапе. На площади около 10 гектаров загорелся камыш. Позднее огонь приблизился к жилой застройке, но его удалось локализовать.

Новости мира: российский Ил-76 прибыл в Сербию для тушения лесных пожаров

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