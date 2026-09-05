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05 сентября, 19:09

Политика

Лихачев заявил о контролируемой ситуации на ЗАЭС

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

Ситуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) остается контролируемой, несмотря на все трудности, с которыми столкнулся объект. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, чьи слова приводит пресс-служба компании.

По словам Лихачева, стабильность работы станции обеспечивается в первую очередь самоотверженным трудом ее коллектива. Он выделил операторов блочных щитов управления, инженерный персонал, рядовых сотрудников и руководство станции.

Глава "Росатома" подчеркнул, что именно люди, а не конструктивные особенности оборудования, являются ключевым элементом системы безопасности на любом атомном объекте.

Ранее для проведения ремонта электропередачи вступило в силу локальное прекращение огня у ЗАЭС. Договоренности были достигнуты при посредничестве Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Все стороны сотрудничали с агентством ради обеспечения ядерной безопасности и защищенности.

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