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05 сентября, 17:46

Транспорт

Более 14,7 млн посетителей принял Северный речной вокзал

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более 14,7 миллиона посетителей принял Северный речной вокзал за шесть лет работы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Сегодня обновленный Северный речной вокзал – один из символов столицы и популярная точка притяжения. С начала 2026 года провели здесь уже свыше 290 мероприятий. А за это лето вокзал посетил один миллион человек", – отметил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

На набережной расположено 17 причалов – в разгар летнего сезона они способны принимать порядка 20 круизных судов одновременно.

За шесть лет причалы приняли и отправили круизные суда более 8 тысяч раз в десятки городов и туристических центров. В их число вошли Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ярославль, Казань, Пермь, Кострома, Самара, Архангельск, Ростов и другие.

В прошлом сезоне навигации Северный и Южный речные вокзалы приняли и отправили суда 2,2 тысячи раз. На борту было свыше 360 тысяч пассажиров, что стало рекордным показателем за последние более чем 30 лет.

15 июля Северному речному вокзалу исполнилось 89 лет. С момента масштабной реставрации в сентябре 2020 года объект стал одним из популярных мест для отдыха и прогулок горожан и туристов.

В здании вокзала есть зал ожидания, рестораны и кафе. Гостям доступны электрокары, которые доставляют пассажиров к круизным теплоходам. Создана доступная среда для маломобильных посетителей.

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